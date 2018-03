Crema, insultano vigile su Fb dopo una multa: 13 denunciati

Lo ‘sfogo’ su Facebook dopo una multa è costato caro a 13 ragazzi, tutti residenti nel cremasco. I carabinieri della di Crema (Cremona) li hanno denunciati per diffamazione

nei confronti di un vigile urbano, pesantemente insultato dal gruppetto sul social network.

L’agente, che lavora in un Comune del cremasco, era colpevole di aver contestato una contravvenzione per mancato uso delle cinture di sicurezza a un giovane del posto. Quest’ultimo ha scritto un post su Facebook per offendere l’agente, seguito a raffica dai

commenti di dodici amici. Il vigile ha denunciato tutti. Dovranno rispondere di diffamazione aggravata in concorso.