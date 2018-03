Identificato il pirata della strada di viale Famagosta

Ha causato un incidente la notte scorsa alla periferia di Milano, in viale Famagosta, con l’incendio di due auto. E’ poi fuggito senza prestare soccorso ai 4 feriti che sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Poco dopo sul posto un automobilista si è presentato con la madre assumendosi le responsabilità dello schianto. Ma era il gemello del responsabile. L’autore dell’incidente è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Il gemello e la madre sono stati denunciati per autocalunnia e favoreggiamento.