The Musical Box in Italia il prossimo autunno

The Musical Box, la band canadese famosa in tutto il mondo per la capacità di far rivivere le emozioni del repertorio e dei costumi dei Genesis, tornano in Italia in autunno 2018 con l’inedito show dal titolo “A Genesis Extravaganza”. Per la prima volta in assoluto, in 25 anni, la band fa un incredibile viaggio nei primi Genesis.

Un tour imperdibile che toccherà in Italia 4 città: il 28 ottobre Roma (Auditorium Parco della Musica), il 30 ottobre Firenze (Teatro Verdi), il 31 ottobre Milano (Teatro degli Arcimboldi), il 1 novembre Padova (Gran Teatro Geox).

La band porterà sul palco le composizioni iconiche e le vere rarità del periodo 1970 – 1977, passando per Trespass, Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England by the Pound, The Lamb Lies Down on Broadway, A Trick of the Tail e Wind&Wuthering.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 23 marzo, sul sito www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

THE MUSICAL BOX “A GENESIS EXTRAVAGANZA”

28 OTTOBRE ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

Prezzo biglietto: PLATEA: € 55,00 + € 8,25 d.p. 1° GALLERIA: € 45,00 + € 6,75 d.p.

2° GALLERIA: € 40,00 + € 6,00 d.p. GALLERIA 7: € 32,00 + € 4,80 d.p. Apertura porte: ore 20.00 Inizio concerto: ore 21.00

Circuiti di prevendita: Ticketone

30 OTTOBRE FIRENZE – TEATRO VERDI

Prezzo biglietto: I SETTORE: € 55,00 + 8,25 d.p. II SETTORE: € 40,00 + 6,00 d.p.

LOGGIONE CENTRALE: € 30,00 + 4,50 d.p. LOGGIONE LATERALE: € 25,00 + 3,75 d.p.

Apertura porte ore 20.00 Inizio concerti ore 21.00

Circuiti di prevendita: Box Office Toscana, Ticketone e www.teatroverdifirenze.it

31 OTTOBRE MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

Prezzo biglietto: I SETTORE: € 55 + 8,25 d.p. II SETTORE: € 45 + 6,75 d.p. III SETTORE: € 40 + 6,00 d.p. IV SETTORE: € 32 + 4,80 d.p.

Apertura porte ore 19.30 Inizio concerto ore 21:00 Circuiti di prevendita: Ticketone

1 NOVEMBRE PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

Prezzo biglietto: 1° PLATEA: € 55,00 + 8,25 d.p. 2° PLATEA: € 45,00 + € 6,75 d.p.

POLTRONA 1: € 40,00 + € 6,00 d.p POLTRONA 2: € 32,00 + € 4,80 d.p. Apertura Porte: ore 20.00 Inizio concerto: ore 21.15