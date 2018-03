Traffico di marijuana tra Italia e Svizzera, sequestrati 440 chili

I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno procedendo alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Como nei confronti di 17 soggetti indagati, a vario titolo, per traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini – dirette dal Procuratore della Repubblica di Como, Nicola Piacente, e dal Sostituto Procuratore, Antonio Nalesso – hanno permesso di accertare plurime spedizioni di sostanze stupefacenti in Italia e in Svizzera, a seguito dei quali sono stati complessivamente tratti in arresto in flagranza di reato n. 16 soggetti e sequestrati circa 440 kg di marijuana, circa 10 kg di eroina e circa 200 kg di sostanza destinata al taglio dell’eroina. Nel corso delle complesse attività investigative, condotte dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Milano, è stato appurato come gli indagati, tutti di etnia albanese, abbiano importato sostanze stupefacenti dall’Albania per la successiva rivendita sul territorio nazionale ed in Svizzera, utilizzando modalità di comunicazione criptiche ed articolati sistemi di occultamento. In tale ambito, sono in corso di esecuzione numerosi decreti di perquisizione nelle province di Como, Milano, Genova e Lucca.