La procura di Milano ha chiesto 2 anni e sei mesi per Roberto Maroni, governatore uscente della Lombardia, uno degli imputati del processo per i contratti Expo. L’ex presidente della Regione è accusato di aver esercitato pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e a Mara Carluccio, entrambe sue ex collaboratrici al Viminale. Chiesti anche due anni e due mesi per Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica di Maroni.