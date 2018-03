Cologno Monzese, rapina al supermercato Famila

Rapina a mano armata, ieri alle 19.30, al supermercato Famila di via Pasubio a Cologno Monzese (Mi). Due malviventi si sono fatti dare tutto il denaro contenuto nelle casse, hanno rapinato anche alcuni clienti in fila per pagare e poi hanno tentato la fuga. Una donna è svenuta per lo spavento. Uno dei malviventi è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato bloccato da alcuni coraggiosi clienti e dipendenti che si sono lanciati all’inseguimento mentre l’altro è riuscito a fuggire imboccando la vicina Tangenziale Est.