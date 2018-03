Post choc di Forza Nuova, reagiscono le consigliere comunali

Arrivano da Desio le reazioni delle consigliere comunali della maggioranza di centrosinistra, a cui la militante di Forza Nuova Fiorella Carpignaghi ha augurato di essere “stuprate da un bel nigeriano” in un post su facebook (poi rimosso), dopo l’approvazione in consiglio comunale di una mozione antifascista. Nunzia Smiraglia, Marta Sicurello, Sara Perego, Jenny Arienti, Mariangela Ravasi (PD) e Marialuisa Ricchiuti (Sinistra per Desio) esprimono il proprio sdegno: “Condanniamo fermamente le terribili e irrispettose offese della militante di Forza Nuova. Queste parole ci offendono sia per il deplorevole contenuto sia perché scritte da una donna contro altre donne”.

“Inoltre – continuano – sono un’ulteriore manifestazione razzista poiché sottointendono che certi comportamenti siano riconducibili esclusivamente ad una certa etnia”.

“Quanto accaduto non fa che confermarci quanto sia stato giusto e necessario approvare la mozione di giovedì. Ora ci aspettiamo una condanna unanime dalle altre forze del Consiglio”, concludono.

Nel frattempo sono arrivati molti messaggi di solidarietà alle consigliere.