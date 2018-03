Arriva “La Cintura” il nuovo di Alvaro Soler

Dopo mesi di silenzio ALVARO SOLER torna e ha annuncia ttraverso il suo account Instagram ufficiale la pubblicazione del nuovo singolo “LA CINTURA” e lo fa da Cuba, dove è impegnato nella registrazione del video clip del brano. “LA CINTURA” sarà disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali dal 29 marzo.

Compositore, musicista e cantante, lo spagnolo più amato in Italia ha sorpreso tutti con questo annuncio, post che è arrivato dopo settimane di foto e video di lui e dei suoi musicisti impegnati in studio di registrazione. “LA CINTURA” arriva dopo l’enorme successo ottenuto da Alvaro in Italia e all’estero.

Abbiamo conosciuto Soler, spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e casa a Berlino, grazie al successo ottenuto dal disco di debutto “ETERNO AGOSTO”, album certificato PLATINO che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive e che conteneva i singoli “EL MISMO SOL” (http://vevo.ly/IqxLlv – 6 dischi di Platino, n. 1 tra i brani più programmati dalle radio italiane e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “SOFIA” (http://vevo.ly/ovSPPs – 7 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016 e n. 1 tra i brani più programmati dalle radio italiane) e “LIBRE” (http://vevo.ly/IZH813 -Platino e arrivato al terzo posto tra i brani più programmati dalle radio italiane).

Nell’album anche la collaborazione con Max Gazzè in “SONRIO (La vita com’è)” e la versione inglese de “EL MISMO SOL” (Under the same sun) che ha visto Alvaro duettare con la superstar latina JENNIFER LOPEZ (https://www.youtube.com/watch?v=RT7tB_yeQx8).