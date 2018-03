Desio, augura stupro alle consigliere: FN prende le distanze ma non troppo

Forza Nuova interviene con una nota dopo il caso della candidata al Senato alle ultime elezioni, Fiorella Carpignaghi, che ha pubblicato un post su Facebook – poi cancellato – augurando alle consigliere del centrosinistra del Comune di Desio di subire violenza e stupro da parte di un “bel nigeriano”. Questo perché in Consiglio era in discussione una mozione per vincolare l’uso degli spazi pubblici a una sottoscrizione di “antifascismo” e di rispetto degli ideali della Costituzione.

“Come Forza Nuova Monza Brianza – si legge – non possiamo che prendere le distanze dall’augurio rivolto alle consigliere comunali di Desio, da una nostra militante, ma in primis una normale cittadina desiana stanca ed esasperata da questo finto buonismo, uno scivolone a cuore aperto e ingenuamente mal confessato. Il mondo dei social d’altronde da sempre divora ogni minima debolezza di ognuno a proprio uso e consumo, affamato com’è di scandali propagandistici. L’integrità morale della militante rimane comunque immutata, come i suoi trascorsi e tante testimonianze passate. Tuttavia, dobbiamo precisare che lo sdegno riservato per le parole contenute in quel post, la solerzia dimostrata nel denunciarlo e portarlo agli onori delle cronache, ci piacerebbe venissero sfoderati anche nel condannare le vere violenze, quelle che la nostra militante malaugurava alle suddette consigliere. Da anni Forza Nuova – prosegue la nota – denuncia stupri e violenze perpetrate da clandestini ed extracomunitari nei confronti delle donne italiane. E sempre da anni Forza Nuova rimane l’unica voce fuori dal coro quando si tratta di condannare con fermezza tali gesti disumani. Troviamo profondamente meschino e sgradevole, invece, strumentalizzare il post per incalzare l’antifascismo come esempio di specchiata moralità, al contrario di chi si professa nazionalista o fascista, additato come il demone agitatore d’odio, e pertanto non “degno” di utilizzare spazi pubblici per la sua propaganda politica (nonostante Forza Nuova sia un partito legalmente riconosciuto dal 1997). Dormite tranquilli, la vostra ridicola e a-storica mozione è passata, non c’è bisogno di pavoneggiare il vostro buonismo, la vostra compita retorica antifascista ed il vostro politically correct. Se un nostro militante o simpatizzante sbaglia, ce ne accorgiamo senza le vostre lezioncine o frecciatine”.