Buche nelle strade, 3 mila interventi a Milano

Sono oltre 3mila gli interventi realizzati a partire dal 12 marzo dalle squadre del Comune per riparare buche, masselli sconnessi e danneggiamenti nel manto stradale di Milano emersi dopo i giorni di maltempo.

Sono impegnate per questo, si spiega dall’amministrazione, 13 squadre, due del Nuir (il Nucleo di intervento rapido del Comune) e 11 dei quattro Reparti strade, per opere urgenti attivate su segnalazioni o a seguito di sopralluoghi. Per permettere ai cittadini di segnalare rapidamente le buche e’ stata attivata la mail dedicata T.InfraReclami@comune.milano.it, ma palazzo Marino ricorda che il modo ordinario per comunicare con l’Amministrazione pubblica resta quello del ContattaMi.

