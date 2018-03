E’ stato evacuato un edificio di otto piani in via Pezzotti,a Milano, per una fuga di gas nelle cantine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile che hanno seguito le operazioni di evacuazione dello stabile in attesa di riparare il guasto.

Sono 25 le famiglie che sono state costrette a lasciare casa. Grazie al tempestivo intervento dei tecnici, non ci sono stati intossicati: Atm ha inviato alcuni autobus per ospitare temporaneamente gli sfollati. La via è stata parzialmente chiusa al traffico.