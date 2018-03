Digitale, imprese guidate da donne: 4 mila in Lombardia, +2% in un anno

Settore digitale in Lombardia, sono oltre 4mila le imprese femminili del digitale (+2%) e impiegano 10 mila addetti. Solo a Milano sono 2 mila imprese (+2,9%) con 5 mila addetti, 502 a Brescia (+2,4%), oltre 400 a Bergamo, più di 300 a Monza Brianza e Varese. La crescita più consistente in un anno a Sondrio (+13%) che passa da 38 a 43 attività. In Italia sono 22 mila le imprese femminili del digitale con 45 mila addetti. Emerge da un’elaborazione dell’ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese, per gli anni 2017 e 2016. Donne e digitale, oggi convegno della Camera di commercio – Comitato Imprenditoria Femminile, in corso Magenta 59, sala conferenze dell’ufficio d’informazione del Parlamento europeo con Roberta Cocco – Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici, Comune di Milano.

Per Roberta Cocco, Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici, Comune di Milano: “Milano vive di “week”, dal fashion al design. Ora con la prima edizione della Digital Week abbiamo superato i 400 eventi. Siamo solo all’inizio ma questo ci fa capire che siamo sulla strada giusta e Milano parla già digitale. Bisogna arrivare ad avere certificati e pagamenti dei cittadini all’amministrazione a portata di click. Il digitale può aiutare le donne a conciliare famiglia e lavoro e a vivere meglio”. Per Marzia Maiorano, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Promuoviamo la partecipazione delle donne nel mondo delle imprese. Nel digitale i dati sono positivi: si tratta di una presenza femminile crescente e di qualità. È importante la presenza in rosa in questi settori innovativi, dove si stanno sviluppando trend in grado di estendersi e di influenzare i diversi settori dell’economia”.

Per Paola Generali, Consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e vice presidente Assintel, associazione nazionale imprese ICT Confcommercio: “Nella Digital Week uno degli incontri è dedicato alle donne, con forte partecipazione e interesse di molte istituzioni e associazioni, in un settore che è sempre più centrale per tutta l’economia e dove le donne trovano una collocazione “naturale” e crescente. L’appuntamento di oggi è un tassello nel nostro impegno quotidiano per la partecipazione femminile all’impresa e al lavoro, a partire dal digitale”. Per Bruno Marasà, direttore Ufficio d’Informazione a Milano del Parlamento Europeo, Direzione Generale della Comunicazione: “Il Parlamento Europeo nella sede di Milano dedica il mese di marzo alle donne. L’istituzione è molto attiva nelle politiche di genere e nella riduzione del “gender gap”, attraverso una azione costante e con direttive mirate. Quest’anno promuoviamo un forum delle associazioni femminili sull’Europa. È una bella coincidenza che il tema scelto dalla Commissione Donne del PE (Parlamento Europeo) quest’anno sia anche quello della Digital Week”. Per Gianna Martinengo, presidente Didael KTS: “A fianco della scienza devono lavorare le scienze sociali, economiche, umanistiche, in modo che l’approccio sia multidisciplinare. Risulta un processo razionale che comprende anche creatività, intuizione e flessibilità. In questo modo passiamo dalla società dell’Informazione alla società della Conoscenza. Così il digital e l’informatica pura si umanizzano e si rendono più disponibili verso le persone”.