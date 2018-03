Incidente all’alba con un’auto finita nel Naviglio, ma senza gravi conseguenze per i passeggeri. E’ accaduto in via Ludovico il Moro a Milano dove l’auto, con a bordo due ragazzi ventenni, è finita nel canale. I due giovani sono stati portati in codice verde al San Paolo, sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco oltre a un’autopompa e il carro per gli incidenti stradali.