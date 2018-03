Rapinatori di Rolex in trasferta da Napoli, 4 arresti a Milano (VIDEO)

Sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Milano quattro rapinatori di Rolex napoletani attivi a Milano come responsabili di un episodio, ma presunti responsabili di una decina di casi, su cui sono in corso accertamenti. Si tratta di Roberto S., di 33 anni, di Giuseppe P. di 42 e di suo cugino di 51, d di Antonio M. di 36 anni. A seguito di servizi di osservazione dopo un episodio che aveva permesso di rilevare alcune targhe che si sono presentate nell’area cittadina, la Mobile ha individuato l’auto usata per gli spostamenti da Napoli il 5 marzo per raggiungere Loreto dove la banda nascondeva gli scooter usati per le rapine e i furti. Il 6 marzo si è intensificata l’attività della banda che continua anche nei giorni seguenti, tutto è stato registrato dalle telecamere nelle zone di Buenos Aires, piazzale Loreto, corso Sempione e corso Vercelli. L’episodio per cui sono stati arrestati è ai danni del conducente di una Maserati Levante. I rapinatori lo hanno seguito colpendo lo specchietto in zona piazza Tricolore e gli hanno rubato il Rolex Daytona. Gli accertamenti sui telefonini utilizzati dalla banda permetteranno di ricostruire altri episodi di cui i 4 sono sospettati. Da agosto a settembre ad oggi ce ne sono una decina ma l’arresto in flagranza è per un unico episodio. I 4 sono nel carcere di San Vittore. Gli scooter sono risultati non rubati ma intestati a persone pulite e parcheggiati bene per non essere sequestrati. Tutti gli arrestati hanno numerosi precedenti specifici e sono soggetti noti alla Questura di Milano.