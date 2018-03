Un ‘coast to coast’ nel Nord Italia, da Genova a Venezia, con tappa a Milano grazie al nuovo collegamento Frecciarossa. Il treno, partito da Genova Brignole alle 6.58 è arrivato in Stazione Centrale in un’ora e 19 minuti (arriverà a Venezia in 3 ore e 53 minuti). “È una giornata molto importante, che segna un passo avanti in un percorso su cui c’è ancora molto da fare, ma mi pare significativo continuare lo sforzo per avvicinare su ferro le città del Nord”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala che ha accolto al binario il governatore della Liguria Giovanni Toti insieme a Renato Mazzoncini, Ad di Ferrovie dello Stato, al neo governatore Attilio Fontana e a Orazio Iacono di Trenitalia. “Per noi è un evento che porta Genova e la Liguria verso il futuro”, ha spiegato Toti. Anche per il presidente Attilio Fontana c’è “ grande soddisfazione” per “questo collegamento. Toti è partito da Genova dopo la mia partenza da Varese” ha scherzato Fontana, “con la macchina ci ho messo più tempo di lui”. “Si sta ricominciando in modo determinante a investire su ferro, dobbiamo fare in modo che il servizio sia migliore rispetto a quello che a volte c’è e questo è un buon esempio di come collaborando le istituzioni si raggiungano ottimi risultati”, ha detto Fontana. Il Frecciarossa fermerà anche a Brescia, Verona, Vicenza e Padova. “Oggi Genova, Milano e Venezia si avvicinano. Il 53% dei trasporti tra Genova e Milano avviene in auto” ha spiegato Orazio Iacono, “il nostro vero competitor è l’auto: il 62% degli automobilisti viene a Milano per affari e lavoro, per questo abbiamo lanciato questa nuova scommessa di Frecciarossa” ad un “prezzo competitivo che parte da 14,90 euro”. “I primi risultati di vendita” ha aggiunto Iacono, “sono molto buoni: 1500 prenotazioni in una settimana”.

Omnimilano