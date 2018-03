Coppia aggredita, il colombiano: non ricordo, avevo preso funghi allucinogeni

“Non ricordo molto, ricordo solo la rapina ma non la violenza, avevo preso dei funghi allucinogeni”. Lo ha detto – secondo quanto scrivono le agenzie di stampa – Freilin David Lopez Villa, il colombiano arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver violentato una studentessa 19enne e rapinato il fidanzato della ragazza, in via Chopin a Milano. Ora il giovane colombiano sarà interrogato dal gip. I pm titolari del caso, Letizia Mannella e Luca Gaglio, hanno chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. La studentessa vittima della brutale violenza sessuale ha riconosciuto l’aggressore da alcune foto di lui postate su Facebook.