Cinisello, danneggiano un bus: identificati 16 giovani

In seguito all’identificazione di 16 minorenni da parte della Polizia Locale di Cinisello Balsamo (Mi), avvenuta sabato scorso immediatamente dopo l’episodio di vandalismo ai danni di un autobus Atm, cominceranno in questi giorni le indagini per l’identificazione del responsabile. Lo comunica l’amministrazione di Cinisello Balsamo. Sull’autobus in corsa nei pressi di via Guardi, nel pomeriggio di sabato da un passeggero viene rotto il finestrino laterale con il martelletto frangivetro. Subito avvertiti dall’autista, gli agenti della Polizia Locale, presenti per un pattugliamento nelle vicinanze, intervengono sul posto. Vengono identificati tutti i passeggeri dell’autobus, tra questi sono presenti 16 minorenni tra cui si ritiene possa esserci il responsabile dell’atto vandalico. In questi giorni i giovani saranno tutti chiamati in comando con i loro genitori a riferire quanto è accaduto. Il colpevole è accusato di danneggiamento aggravato e rischia oltre a una multa che può superare i mille euro anche la reclusione per un periodo che va da 6 mesi a 3 anni. (omnimilano)