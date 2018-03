“La designazione spetta al Coni. Milano non si candida. Qualora il Coni decidesse che la nostra è una buona candidatura, guarderemo con interesse la cosa e saremo più che disponibili a parlarne. Ma al momento non ci facciamo avanti, siamo assolutamente fermi. Credo che più avanti vedrò o sentirò Malagò, ma al momento, vista la confusione che c’è, Milano preferisce stare ferma e Attilio Fontana concorda con me”. Lo ha detto il Sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia per “I Giusti dell’accoglienza. Oltre i confini per abbattere i muri” alla quale ha partecipato questa mattina al Giardino dei Giusti del Monte Stella, commentando le voci di una possibile candidatura di Milano a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, confermando di averne parlato brevemente anche con il Presidente della regione Lombardia nell’incontro di ieri pomeriggio.