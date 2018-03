Fausto e Iaio, Sala depone fiori: Milano non dimentica

“Era il 18 Marzo 1978, 40 anni fa, quando al Casoretto otto colpi di pistola esplosi nel buio, da killer rimasti impuniti, spezzarono le giovani vite di Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci. Io avevo vent’anni, più o meno la loro età, e ricordo bene quella giornata. La loro passione politica e l’impegno per una società più giusta ed equa rimangono parte integrante dei valori, della storia e del presente di Milano. La città non vi dimentica”. Lo scrive su Facebook il sindaco Giuseppe Sala postando una foto che lo ritrae mentre depone un mazzo di fiori davanti alla targa in via Mancinelli.