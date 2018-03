Un nuovo focolaio di influenza aviaria nella Bassa bergamasca ha costretto le autorità sanitarie a dare il via all’abbattimento di 150 mila tacchini. L’infezione è stata scoperta in un grosso allevamento di tacchini da carne a Cologno al Serio. La settimana scorsa erano state abbattute 95 mila galline a Martinengo e 35 mila pulcini di tacchino in un altro allevamento della zona. Ats di Bergamo assicura che non c’è nessun pericolo per l’uomo.