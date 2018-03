Seveso e Lambro, livelli in discesa

“Seveso Lambro 11 marzo 2018 ore 19.35. Le piogge stanno lasciando la Brianza e i bacini di Seveso e Lambro e da nord arriva meno acqua e quindi i livelli sono in lenta discesa. Ad ovest non sono per ora previste altre perturbazioni, quindi per oggi il rischio è superato. E’ evidente che i lavori effettuati come lo scolmatore, la sistemazione dei tratti tombinati, ecc, sta dando i propri frutti diminuendo il rischio, ma non basta: dobbiamo completare il piano vasche per mettere la nostra città in sicurezza: i soldi ci sono (grazie ai 112 milioni messi dal Governo nel 2015) e anche i progetti, ora si tratta di accelerare la realizzazione. A Senago si sta scavando, a Lentate stiamo facendo l’ultima progettazione esecutiva, per Parco Nord speriamo di superare ultimi ricorsi e poi procedere. Livelli ore 19.35. Seveso: Cesano Maderno cm. 106, Palazzolo cm. 35, Milano via Ornato cm. 81, Milano via Valfurva cm. 82. Lambro: Peregallo 94, Milano via Feltre cm. 192”. Lo scrive l’assessore comunale alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli sulla sua pagina Facebook.