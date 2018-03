Cologno Monzese, domato l’incendio alla cartiera. “No contaminazioni ambientali”

Domato l’incendio divampato questa mattina in una cartiera a Cologno Monzese (Mi). Le rilevazioni dei vigili del fuoco e dell’Arpa per la verifica dello stato dell’aria non hanno

rilevato contaminazioni ambientali. Secondo le ultime informazioni un solo palazzo e’ stato evacuato: gli abitanti di un secondo palazzo erano scesi autonomamente in strada. Non ci sarebbero comunque danni strutturali all’edificio definito inagibile e in cui abitano 12 famiglie, tuttavia i locali sono stati liberati in attesa di sopralluoghi tecnici più approfonditi. Al momento si sa che 9 famiglie potranno sistemarsi presso parenti a amici mentre per le restanti 3 provvedera’ il Comune. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.