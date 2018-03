Pioggia forte in arrivo, allarme per Seveso e Lambro

Sono in arrivo forti piogge sulla Lombardia e neve oltre i 1200 metri. La Proteszione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità-codice giallo.

Sarà attivo dalla mezzanotte il monitoraggio di Seveso e Lambro e sono state allertate protezione civile, polizia locale e servizio idrico di Mm a Milano per l’avviso di criticità per temporali forti emesso dalla Regione. Lo comunica l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli sulla sua pagina Facebook. “Emergenza Seveso Lambro: avviso di criticità ordinaria del 10 marzo 2018 n. 26. Visto l’avviso di criticità regionale n. 26 del 10 marzo 2018 ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico sull’area del nodo idraulico di Milano IM-09 – si legge – a decorrere dalle ore 00.00 di domani domenica 11 marzo 2018, con previsione di un rapido ed intenso passaggio perturbato tra la tarda serata di oggi, sabato 10 marzo, e la sera di domenica 11 marzo; la fase acuta delle precipitazioni è prevista tra le ore 6.00 e le 18.00 di domenica 11 marzo; su Nodo Idraulico di Milano sono possibili fenomeni locali più intensi; vento forte con fase acuta tra le 11.00 e le 16.00 di domenica 11 marzo; per la giornata di lunedì prevista residua instabilità con precipitazioni deboli e sparse; si dispone: l’attivazione del COC anche per il rischio idraulico dalle ore 00.00 di domani domenica 11 marzo 2018 presso il Centro di via Drago del Comune di Milano, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza; l’attivazione dalle ore 00.00 di domani domenica 11 marzo 2018 del monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano e comunicazione ai soggetti previsti ogni ora, ogni 30 minuti dal superamento della soglia di cm. 80 del fiume Seveso a Cesano Maderno e/o Palazzolo e/o a Milano via Valfurva oppure dal superamento della soglia di preallarme del fiume Lambro, ogni 15 minuti al superamento della soglia di cm. 108 del fiume Seveso a Palazzolo e/o a Milano via Valfurva oppure al superamento della soglia di allarme del fiume Lambro; l’allertamento delle squadre di protezione civile e la richiesta di attivazione delle pattuglie della Polizia Locale dalle ore 00.00 di domani domenica 11 marzo 2018; l’allertamento della squadra del servizio idrico MM dalle ore 00.00 di domani domenica 11 marzo 2018; l’attivazione dei contatti da parte del ROC di Protezione civile del Comune di Milano con AIPO per definire l’attivazione del CSNO di Palazzolo chiedendo l’attivazione sperimentale come previsto dalle ultime determinazioni del Collegio di Vigilanza dell’accordo di programma e cioè l’attivazione preventiva del CSNO; l’attivazione della comunicazione a cura del Comune di Milano utilizzando comunicati stampa, sito internet, facebook, e twitter per comunicare ai cittadini ogni informazione opportuna sull’evento”.