Via Fauché, multa ad auto disabile parcheggiata contromano: protesta social

“Sabato mattina, mercato in via Fauché, siamo in via Losanna n.16. Nel posto riservato disabili è parcheggiata la macchina del titolare del posto: un vigile è fermo lì davanti e scrive una multa per la macchina in questione. Penso che sia caduto il contrassegno e non sia visibile, no! l’auto è parcheggiata contromano!!! Il solerte vigile sostiene che a termini di codice della strada è vietato. Lo sappiamo tutti, ma sappiamo anche la vita impossibile di questa famiglia che trova spesso (leggi quasi sempre) il proprio posto occupato la sera – siamo nel bel mezzo dei locali trendy. Famiglia che, comunque, prima di chiamare i vigili, gira per i locali più vicini cercando il conducente dell’auto. Solidarietà di quartiere immediata: dal bar, dalla portineria del palazzo, dalla strada: scendono prima il titolare, poi anche la moglie: ma il vigile solerte, conscio del proprio potere nell’attuazione del codice, diventa sempre più irremovibile. Autorità vs senso comune. Bravo! Con tutti i problemi di viabilità nel quartiere, soprattutto i giorni di mercato, si è proprio esibito nell’azione più inutile e dannosa per l’immagine del Corpo che rappresenta”. E’ quanto si legge in un post pubblicato su Facebook da una residente e ripreso dal candidato del Pd alle regionali ed ex consigliere comunale Alessandro Giungi, che commenta: “Multa ingiusta. Da ricorrere. Meglio ancora sarebbe un gesto di resipiscenza da parte dell’Amministrazione”.