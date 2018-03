A Milano solo 40 su 33 mila bambini iscritti alla scuola dell’infanzia non sono in regola con le vaccinazioni. Lo ha detto la vicesindaco Anna Scavuzzo, riguardo all’obbligo delle vaccinazioni. Domani, in base alla legge, scade il termine per la presentazione dei certificati e il vicesindaco rassicura: “In questi mesi c’è stato un lavoro di accompagnamento e di dialogo, se lunedì mattina i genitori portano il certificato il bambino entra»