Folla per l’ultimo saluto a Davide Astori nel suo paese

Ultimo saluto a Davide Astori nel suo paese natale, San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo. Ieri sera fino a tarda ora è continuata la processione di centinaia di persone nella chiesa parrocchiale per rendere omaggio al capitano della Fiorentina morto per un arresto cardiaco la notte tra sabato e domenica E oggi la salma del calciatore è stata tumulata al cimitero del paese della provincia di Bergamo, con due ore di ritardo rispetto a quanto annunciato in precedenza dovuto alla grande quantità di persone arrivata.