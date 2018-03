A Milano la circolazione sulle metropolitane è regolare, anche in questa seconda fascia di sciopero indetto dai sindacati di base, scattata alle 18. Atm fa sapere che lo sciopero generale non sta dando disagi. Sono possibili invece rallentamenti sui mezzi di superficie a causa delle manifestazioni in corso e della partita Milan Arsenal. Di conseguenza, però, c’è molto traffico su strade, autrostrade e tangenziali milanesi. In molti, temendo lo sciopero, si sono messi in viaggio in auto.