Sanità, scuola, trasporti: donne in sciopero contro le discriminazioni

Associazioni delle donne e sindacati hanno proclamato per oggi, 8 marzo, Festa della Donna, scioperi in tutto il mondo. Sono oltre 70 i Paesi dove sono state organizzate proteste e manifestazioni. La Giornata internazionale della Donna viene celebrata ogni anno per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne ma anche le discriminazioni e le violenze di cui sono ancora oggetto nel mondo. In Italia la manifestazione principale sarà a Roma. Per quanto riguarda gli scioperi, in tutta Italia è stato proclamato dai sindacati di base Usb e Usi. A Milano potrebbero verificarsi problemi alla circolazione dei mezzi pubblici dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.