“Dopo il Consiglio di amministrazione, riunitosi in mattinata, anche il Senato accademico ha espresso oggi pomeriggio parere favorevole all’avvio dell’iter procedurale per la realizzazione del Campus scientifico della Statale nell’area di Expo, sciogliendo le riserve che avevano vincolato la realizzazione del progetto già dalla prima manifestazione di interesse espressa a larghissima maggioranza dagli organi di governo nel luglio 2016. Due le condizioni poste in quella sede e oggi, al termine un’istruttoria durata circa un anno e mezzo, considerate entrambe soddisfatte positivamente dagli organi accademici: la coerenza del Masterplan rispetto ai requisiti fissati dalla Statale per la realizzazione del Campus e la sostenibilità finanziaria del progetto stesso”. Lo comunica l’università Statale in una nota. Il senato accademico ha espresso parere favorevole con 25 voti a favore e 7 contrari.