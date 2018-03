“I risultati non ancora definitivi, penso si sia trattato di una buona vittoria. Riprenderemo il cammino in continuità con il buon governo di questi 23 anni di centrodestra”. Lo ha detto Attilio Fontana durante la conferenza stampa in via Bellerio per commentare l’esito del voto. “Abbiamo voglia di partire subito”,ha aggiunto il candidato del centrodestra.