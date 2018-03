Due sci alpinisti travolti da valanga in Valdisotto (SO)

Due sci alpinisti sono stati travolti da una valanga di medie dimensioni caduta a Valdisotto, in Alta Valtellina (So). I due, secondo le prime informazioni, sono stati feriti. Ancora non si sa se a provocare la valanga sia stato o meno il loro passaggio sulla neve fresca. Ieri e oggi le temperature si sono alzate anche in montagna a poco tempo dalle nevicate abbondanti cadute negli ultimi giorni. Sul posto sono presenti gli uomini del Soccorso Alpino di Valtellina a Valchiavenna, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e due eliambulanze.