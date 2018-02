Torna “Concerto per un amico” per la ricerca onco-ematologica

Sabato 24 febbraio torna, al Palazzetto di via Volta a Cologno Monzese (Mi), “Concerto per un amico”, una serata di musica per la ricerca onco-ematologica. I fondi raccolti vengono girati all’Ematologia dell’Istituto dei Tumori di Milano che, grazie ai contributi delle precedenti edizioni, 50 mila euro, ha già portato a termine importanti progetti di ricerca medica, in particolare sulle cure del mieloma multiplo, la malattia che si portò via Dino, un uomo di 54 anni. E’ da allora che i parenti e gli amici di Dino portano avanti, anno dopo anno, questa iniziativa. Quest’anno, sul palco del Palazzetto di via Volta, ci saranno Franco Fasano, Grazia di Michele, Giovanni Nuti, Ivana Spagna, Roberta Bonanno, Francesco Baccini, Leonardo Manera ed Emanuele Fasano. Parteciperanno anche i campioni del mondo Beppe Dossena, Antonio Cabrini, Claudio Gentile, Ciccio Graziani, Totò Schillaci e Pierluigi Marzorati.

Wilma D’Angelo, sorella di Dino, ci presenta la serata.

Quest’anno, grazie a Concerto per un amico, l’Istituto Tumori avvierà una nuova ricerca. Il dott. Vittorio Montefusco ci spiega quale e illustra anche i progetti già portati a termine.

Appuntamento dunque a sabato 24 febbraio 2018, alle 20.30 (apertura dei cancelli alle 19.30) al Palazzetto di via Volta a Cologno Monzese (Mi).