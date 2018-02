Fine settimana variabile, freddo ma senza eccessi

VARIABILITA’ AL CENTRO-NORD – “Per quanto riguarda le regioni del Centro-Nord avremo un sabato spiccatamente variabile” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Con qualche debole precipitazione sparsa possibile tra Romagna, Marche, Abruzzo, poi Sardegna e sul Piemonte sud-occidentale, nevosa mediamente dai 600-900m di quota; più soleggiato sulle centrali tirreniche e Nordest. La domenica di Carnevale trascorrerà invece con sole prevalente per quasi tutti, in attesa di un nuovo aumento delle nubi a fine giornata”.

CLIMA ABBASTANZA FREDDO E VENTOSO – “Le temperature saranno in genere in linea con le medie del periodo con clima freddo ma senza eccessi: nottetempo avremo gelate anche in pianura al Centronord laddove si avranno i rasserenamenti, mentre le massime spazieranno in genere tra 8°C e 12°C, con qualche punta superiore su centrali tirreniche ed Isole Maggiori. Attenzione però al vento che soffierà anche forte tra Grecale e Maestrale sui mari del Sud, con raffiche di oltre 60-70 km//h, mareggiate sulle coste esposte. Ventilazione vivace settentrionale anche sul resto del Paese con bora sull’alto Adriatico”.

PROSSIMA SETTIMANA ALTRE PERTURBAZIONI, FREDDO – “Anche la prossima settimana si prospetta movimentata con via vai di nuove perturbazioni e clima sempre piuttosto freddo. In particolare tra lunedì e martedì è atteso un nuovo peggioramento che coinvolgerà soprattutto il Centrosud con piogge, temporali, nevicate sull’Appennino anche a quote piuttosto basse su quello centrale; più ai margini il Nord” – concludono da 3bmeteo.com.