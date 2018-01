Il Presidente della Regione Lombardia, il leghista Roberto Maroni, avrebbe deciso di non candidarsi per un prossimo mandato. La decisione potrebbe essere comunicata domani quando è prevista una conferenza stampa dopo giunta.

Secondo Affari Italiani Milano “c’è, già un nome forte. Che non è quello di Mariastella Gelmini, ma quello di Attilio Fontana. Ex sindaco di Varese, leghista di lotta e di governo, è stato anche presidente di ANCI Lombardia”.

In una nota congiunta diffusa dai vertici del centrodestra dopo l’incontro odierno ad Arcore facevano sapere che un profilo era già stato individuato: “Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato”.

In serata è arrivato anche il comunicato di Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda: “la Lega Lombarda nel pomeriggio (di lunedì ndr) riunirà il Consiglio Nazionale per ratificare il candidato, condiviso con tutti gli alleati del centrodestra, idoneo a garantire il buon proseguimento del lavoro svolto in questi anni dalla Giunta Maroni, per continuare a far crescere la nostra Lombardia”.