(OMNIMILANO) Cresce in Lombardia il settore dei servizi alla persona (ristorazione, cura e benessere, trasporto, riparazione, istruzione) di circa 2 mila imprese tra 2016 e 2017, passando da 121.991 a 123.749, per un giro di affari di 28 miliardi di euro. Lo riferisce la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Una crescita, riferisce una nota, che si registra anche in Italia dove le imprese passano da 768.761 a 780.913 in un anno per un business di circa 100 miliardi. Le imprese lombarde del settore pesano il 15,8% del totale italiano, quasi una su sei, e hanno circa 602 mila addetti su 3 milioni in Italia. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio su dati registro imprese 2017. In Lombardia, per territorio, prime Milano con quasi 46 mila imprese e un giro d’affari di 17 miliardi. Vengono poi Brescia con oltre 16 mila imprese, Bergamo con quasi 13 mila, Varese con 10 mila circa, Monza e Brianza con oltre 8 mila. Milano, Brescia e Bergamo sono anche tra le prime 10 italiane per numero di imprese. In Italia per provincia, prime Roma con quasi 70 mila imprese, poi Milano con 46 mila, Napoli con 35 mila, Torino con 30 mila e Bari con 17 mila. Tra la popolazione inoltre, riferisce ancora la nota, secondo un’indagine della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi con VOICES from the Blogs, spin-off dell’Università degli Studi di Milano specializzato in Big Data analytics, sono a un livello analogo le persone che sono soddisfatte, grazie anche a un 2017 positivo e quelli che partono con un’idea poco ottimista, in entrambi i casi intorno al 20%. Meno delusi per l’anno concluso. Oggi è colpito da dispiaceri il 25,7% rispetto al 27% rilevato un anno fa. Lo dice l’indagine della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi con VOICES from the Blogs, spin-off dell’Università degli Studi di Milano specializzato in Big Data analytics (dal 1 novembre al 17 dicembre, su quasi 200 mila post).

