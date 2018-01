Si indaga per incendio doloso per il rogo scoppiato mercoledì sera in un capannone in disuso a Corteolona, nel pavese. Il magazzino era pieno di materiale plastico che è andato a fuoco. Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno lavorato una notte intera. Ora si attendono i risultati delle analisi dell’Arpa sulla qualità dell’aria e nel frattempo i sindaci della zona hanno emesso delle ordinanze per invitare gli abitanti a tenere le finestre di casa chiuse e non consumare ortaggi dell’orto. I residenti avevano segnalato da tempo uno strano via vai di camion intorno a quel magazzino.