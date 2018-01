“Filthy” da oggi in radio il nuovo Justine Timberlake

Da oggi arriva in radio e in digitale “Filthy”, il nuovo singolo di Justin Timberlake, 10 volte vincitore ai Grammy Awards e 4 volte agli Emmy. Il brano anticipa il suo quarto album in studio, “Man Of The Woods”, in uscita il 2 febbraio per RCA Records e già disponibile in preorder. “Filthy” è scritto e prodotto dallo stesso Timberlake insieme a Timbaland e Danja, con il contributo per i testi di James Fauntleroy e Larrance Dopson.

“Man Of The Woods” rappresenta il lavoro più ambizioso che Justin abbia mai realizzato sia per la musica che per i testi. Unendo le sonorità del rock tradizionale americano con le influenze più moderne di collaboratori del calibro di The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton e Alicia Keys, questo nuovo album esplora le diverse possibilità di racconto ispirate dal suo amore per il figlio, la moglie e il suo viaggio personale che da Memphis lo ha portato dove è ora.

Il colorato e futuristico video di “Filthy” è diretto dal regista all’avanguardia, vincitore di parecchi riconoscimenti, Mark Romanek. Nel video dance, Timberlake si presenta come un moderno inventore che sta presentando la sua ultima creazione al mondo. Questa è la seconda volta che Timberlake e Romanek collaborano realizzando video unici nel loro genere.

Dopo “Filthy” e in attesa dell’uscita il 2 febbraio di “Man Of The Woods”, Timberlake pubblicherà altri 3 video, ognuno con caratteristiche di stile e colore molto diverse, diretti da 3 registi differenti. Le tre canzoni saranno pubblicate ogni settimana, con inizio il 18 gennaio per arrivare alla pubblicazione dell’intero album.