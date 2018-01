La Stagione Teatrale Vimercate propone, domenica 14 gennaio, “Mio nonno è morto in guerra”, spettacolo di e con Simone Cristicchi (Teatro Oreno via Madonna 14, Vimercate).

“Mio nonno è morto in guerra” è un vivace e appassionante mosaico di memorie, canzoni e video‐proiezioni, i cui protagonisti sono piccoli eroi quotidiani, uomini e donne attraversati da uno dei più violenti terremoti della Storia: la Seconda Guerra Mondiale. Storie di bombardamenti nelle borgate romane, storie di fame, di madri coraggiose, di prigionieri in Africa, di soldati congelati nella ritirata di Russia. Storie di lager e lotta partigiana.

Testimonianze reali e inedite raccolte dall’autore, che ci trasportano tra le voci potenti di un’umanità nascosta tra le macerie.

Cambiando voce, abiti, musiche e atmosfere, l’istrionico “cant’attore” Cristicchi dà vita ad ogni singolo personaggio, in un caleidoscopio di emozioni capaci di commuovere e far sorridere amaramente su una delle più grandi tragedie mai accadute. In un’epoca di bombe “intelligenti” e guerre “umanitarie”, questi preziosi testamenti di memoria diventano un monito per tutti, e uno stimolo alla costruzione di un futuro di pace.

Racconti come schegge di vita, aneddoti fulminanti, parole a volte delicate come cristallo, a volte taglienti come lame affilate. Voci autentiche che raccontano la stupidità, l’assurdità della guerra. Di una guerra che non è mai finita.

Uno spettacolo di e con Simone Cristicchi

Adattamento e Regia: Simone Cristicchi

Costumi: Gianluca Carrozza e Francesca Novati

Disegno audio e luci: Andrea Balducci

Video proiezioni: Andrea Cocchi

Contributi gentilmente concessi da: Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra

Ufficio Stampa: Alessandra Carbonaro

Responsabile di produzione: Francesco Mea

Produzione: Promo Music