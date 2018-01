Per la prima volta il basket fa canestro in corsia. Casa Pediatrica Fatebenefratelli e MaxiBasketMilano Over55 da sabato 6 gennaio giocheranno nello stesso Team nella gara contro le patologie che affliggono i giovanissimi ospiti nella struttura milanese. Un’iniziativa pilota in questo campo. “Non sarà una meteora, tutt’altro. L’obiettivo è quello di far decollare una collaborazione continuativa e sistematica tra le due parti – ha spiegato Giorgio Papetti, presidente del MaxiBasket Milano – in cui la compagine sportiva milanese fornirà costantemente la propria esperienza a beneficio dei piccoli pazienti”, in cura nel reparto diretto dal Dott. Luca Bernardo.

In sostanza, l’obiettivo dei prossimi mesi è di allestire, in maniera stabile, un minicampo da basket in un’area appositamente attrezzata, in ambiente coperto e sicuro, dove gli istruttori del MaxiBasket Milano, a turno, costantemente e a rotazione, metteranno a disposizione la propria esperienza, voglia e capacità al fine di insegnare ai giovanissimi pazienti i rudimenti il gioco del basket, per chi ne è totalmente digiuno, o per dare l’opportunità di continuare l’attività e migliorarsi, per chi è già innamorato della palla arancione.

Durante la festa di inaugurazione, il giorno della Befana, i Maxi cestisti e i giovani pazienti giocheranno e si divertiranno con la palla a spicchi, poi con l’animazione del Mago Arty e del Palloncinaro Giocondo.

MaxiBasket Milano, è un sodalizio nuovo di zecca che comprende vecchie glorie della pallacanestro italiana, – e campioni ancora attivi nel settore – , tra cui spicca un nutrito numero di “nazionali” Over, alcuni freschi vice-campioni del mondo Over60 , con un oro negato solo dagli Usa la scorsa estate ai mondiali disputati a Montecatini. Gran parte di loro ha militato in squadre di vertice del campionato italiano di quelle che oggi sono la serie A1 e A2.