Teem: “Nessuna stangata di Capodanno”

“Nessuna stangata di Capodanno sui pedaggi ai caselli di A58-TEEM per gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti dotati di Telepass Family o Business (85% della clientela) che percorrono l’Autostrada Melegnano-Agrate Brianza (33 chilometri) durante i loro viaggi legati al lavoro o dedicati al tempo libero”. Lo scrive la società in una nota. “Il rinnovo sino al 31 dicembre 2018 dello sconto-open (20%) riservato da Tangenziale Esterna SpA all’utenza Telepass s’è rivelato, difatti, efficace nell’ottica di abbattere l’aumento (+2,7%, percentuale sotto la media nazionale) che, il 28 dicembre, il Ministero delle Infrastrutture ha determinato per A58-TEEM aggiornando, da fine 2017, le tariffe di tutte le Autostrade”.

“Su A58-TEEM il temuto aumento non ha prodotto, d’altra parte, lievitazioni sensibili in forza del combinato disposto tra proroga dello sconto-open, che, com’è noto, viene riconosciuto dalla Concessionaria ogni giorno indipendentemente dalle tratte coperte e dal numero di viaggi effettuati, e arrotondamento per difetto dei ritocchi apportati a Capodanno”. “L’agevolazione tariffaria valida su A58-TEEM permetterà agli utenti dotati di Telepass Family o Business che hanno già aderito all’iniziativa o si accingono a farlo – si legge ancora nella nota – di garantirsi un consistente risparmio per l’intero 2018 pure a fronte dell’impennata (+13,9%) registrata dai pedaggi esatti alle barriere delle Tangenziali Ovest, Nord ed Est di Milano. L’anno che verrà, anzi che è appena arrivato, offre, insomma, almeno una ragione in più agli automobilisti, agli autotrasportatori e ai motociclisti per chiedere l’attivazione dello sconto-open, che risulta esteso alla percorrenza di A35-BreBeMi ma non è valido sulle connessioni di A58-TEEM con A1 Milano-Napoli e con A4 Venezia-Torino gestite da altri operatori”. Per aderire all’iniziativa come nuovi aventi diritto alla riduzione, gli utenti interessati a risparmiare, dalla data di iscrizione alla fine del 2018, il 20% sui pedaggi di A58-TEEM e/o di A35-BreBeMi devono seguire le istruzioni riportate, sin dalle home-page, sui siti Internet delle Concessionarie www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.