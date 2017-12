La cronaca nera viaggia sulla linea verde

Allarme Linea2. Ancora violenza sulla “verde”, questa volta al capolinea di Gessate. Nella notte tra venerdì e sabato 30 dicembre un ecuadoriano di 23 anni e un peruviano di 24, entrambi con precedenti, hanno prima minacciato con una bottiglia rotta e insultato le guardie giurate Atm e poi hanno aggredito due carabinieri. Tutto perché i due, ubriachi, non volevano scendere dal treno al capolinea. La sicurezza Atm ha fatto intervenire i militari di Cassano d’Adda. I carabinieri sono stati aggrediti dai due giovani sudamericani. Nella zuffa un militare ha subito una distorsione al ginocchio giudicata guaribile in 10 giorni. I due aggressori, accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, sono stati processati per direttissima sabato mattina. Uno è finito ai domiciliari mentre l’altro ha avuto un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo è solo l’ultimo episodio che si è verificato sulla linea 2 della metropolitana di Milano. Le tratte maggiormente a rischio sono quelle in superficie; dalle fermate di Cimiano e Crescenzago fino ai capolinea di Cologno Nord e quello più lontano di Gessate. Il personale Atm segnala di continuo alla Centrale Operativa, in particolare nelle ore serali e notturne dei fine settimana, gruppi di ragazzini che vandalizzano treni e attrezzature di stazione, entrano regolarmente in branco senza timbrare, fumano droghe leggere sulla banchine e a volte anche a bordo treno. (Vedi http://www.radiolombardia.it/2017/12/24/41859/ ). Impossibile per gli agenti di stazione, soli di guardia, fronteggiare questi pericoli: è a rischio la loro incolumità. Possono dare l’allarme ma non sempre la sicurezza aziendale o le forze dell’ordine arrivano in tempo. Nonostante il ripetersi di continuo episodi di microcriminalità la vigilanza è largamente insufficiente.