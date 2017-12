“Con le bonifiche in dirittura d’arrivo, oggi compiamo un altro importante passo avanti per la realizzazione della Citta’ della salute e della ricerca. Infatti, grazie alla cessione dei terreni dal Comune di Sesto San Giovanni a Regione Lombardia, diamo un’accelerata all’iter che consentirà a Infrastrutture Lombarde di firmare il contratto di concessione per l’avvio, nel 2018, della costruzione degli edifici di una delle più grandi e qualificate realtà sanitarie

pubbliche d’Europa”. Lo dichiara il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni,

annunciando la delibera approvata dalla Giunta regionale, di concerto con gli assessori Viviana Beccalossi (Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana) e Giulio

Gallera (Welfare), con la quale si anticipa la cessione a titolo gratuito dei terreni sulle aree ex Falck di Sesto San Giovanni (Milano) dal Comune a Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e della ricerca.

“A seguito di questo passaggio – commenta il presidente Maroni – avverrà la progettazione esecutiva dell’opera che ospiterà le attivita’ dell’Irccs – Istituto nazionale dei Tumori e dell’

Irccs Istituto neurologico Besta, entrambi oggi ubicati in Città Studi a Milano, per un totale di circa 700 posti letto. Si tratta di un’opera importantissima per il sistema sanitario regionale e nazionale, ed anche di una operazione di riassetto territoriale ed urbanistico di grande complessità”.