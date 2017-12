Regali sgraditi, boom di vendite su eBay

Boom di vendite su eBay di regali indesiderati a Natale. Come succede ormai da qualche anno sul popolare sito di vendite on line, in questi giorni aumentano di colpo le inserzioni per “regali doppi” o “regali indesiderati”. Secondo eBay, che ha diffuso una nota, circa 19 milioni di italiani hanno trovato sotto l’albero qualcosa che non gradiscono o che hanno già. Articoli nuovi che si rivendono facilmente spesso in pochi giorni. Una consuetudine consolidata tanto che il sito mette a disposizione, da quest’anno, la possibilità di 5 inserzioni gratuite per disfarsi di oggetti superflui o non graditi.