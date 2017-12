Milano, 5 milioni per una città più amica dei bambini

Alcuni progetti che saranno finanziati con gli oltre 5 milioni di euro garantiti dalla legge 285 per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza hanno nomi giocosi come gli utenti cui sono rivolti: Proprio tu, Famiglie creative, Un nido oltre i cancelli, Consiglia-Mi, Bambini senza barriere, Adolescenti sicuri. Lo scopo che il Comune di Milano si pone con la loro realizzazione nel biennio 2018/2019 è la costruzione di una città sempre più amica di tutti i bambini, anche di quelli in difficoltà per ragioni sociali, culturali o linguistiche, di una Milano che sappia accompagnare con qualità educativa, innovazione e solidarietà la crescita e lo sviluppo dei suoi cittadini del futuro. Grazie ai fondi statali – di cui 2 milioni e 839mila euro già liquidati e 2 milioni e 847mila euro già assegnati – si attiveranno progetti innovativi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia per sostenere tutti i bambini, in particolar modo nelle periferie. Si promuoverà la cultura della legalità e dei diritti, soprattutto per tutelare gli adolescenti a rischio di discriminazione e bullismo. Si favorirà la coesione sociale tra le diverse famiglie per la creazione e lo sviluppo di reti informali di socialità e di mutuo aiuto e si estenderanno le misure a sostegno dei nuclei in difficoltà economica. Si lavorerà per combattere la dispersione scolastica ed accompagnare gli adolescenti a rischio di esclusione al successo formativo. Si realizzeranno percorsi di accompagnamento all’autonomia dei minori stranieri ospiti in strutture di accoglienza. Si potenzieranno alcuni servizi educativi, ad esempio estendendo l’offerta i centri estivi, al momento non rivolta agli studenti delle scuole medie. Ancora, si promuoveranno percorsi di educazione interculturale e si consolideranno gli interventi a sostegno dei minori con disabilità e dei loro nuclei familiari. “Il Comune di Milano rinnova e rafforza il suo impegno a favore di tutti i bambini – dichiarano la vicesindaco e assessore all’Educazione, Anna Scavuzzo, e l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino – con progetti innovativi che contribuiscano a rafforzare ed ampliare l’ambito d’intervento dei servizi presenti sul territorio. Il nostro obiettivo è garantire attenzione ed opportunità ad ogni piccolo cittadino milanese, in un’ottica di coesione sociale e qualità educativa”.