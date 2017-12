Milano darà il benvenuto al nuovo anno con il concerto in piazza Duomo: sul palco Fabri Fibra e Luca Carboni. Appuntamentoa partire dalle ore 21.

A Bergamo il Capodanno “ufficiale”, organizzato dal Comune è in piazza Matteotti dove dalle 19 alle 2 sono in programma una serie di eventi fra cui performance acrobatiche e show luminosi.

In piazza Paolo VI a Brescia dalle 21 si festeggia con i PaGAGnini, In piazza della Loggia la festa comincia alle 22.30 in compagnia di Andrea Agresti de Le Iene accompagnato da una band.

A Como la mezzanotte sarà festeggiata con fuochi pirotecnici che verranno sparati da una piattaforma galleggiante collocata nel primo bacino del lago, accompagnati da musica diffusa.

In piazza Stradivari nel centro di Cremona l’attesa del nuovo anno sarà animata dai Little Traver & His Crazy Alligators, musica rock’n’roll .

Il 31 dicembre la festa per l’arrivo del nuovo anno si apre a Lecco in piazza Cermenati alle 22 con lo spettacolo comico “The loser” . Appuntamento a partire dalle 22.30 in piazza Cermenati con la “Notte degli elementi”.

A Lodi torna il Capodanno in piazza della Vittoria. Si esibiranno i Tracks, cover band di Vasco Rossi guidata dal lodigiano Antonio Paolì. L’appuntamento è per alle 21.30.

A Mantova di scena Max Gazzè in piazza Sordello. A mezzanotte scatterà il countdown e il brindisi al nuovo anno, con i fuochi non rumorosi, sincronizzati con la musica.

Nel centro storico di Pavia arriverà l’arte di strada per la prima volta nella notte di San Silvestro. Dalle 22 in piazza Cavagneria si inizia con l’esibizione di Drago Bianco che proporrà lo spettacolo di fuoco Etna. Verso le 22.30, nel cortile del Broletto il Clown Rufino presenterà il suo Fausto Barile. La Camillocromo Band propone la sua musica mista tra balcanica e klezmer. Dopo mezzanotte, in piazza Vittoria, dj set di Max Casacci dei Subsonica.