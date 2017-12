Oriocenter, sciopero debole e nessuna solidarietà dai clienti

Lo sciopero del 25 e del 26 dicembre dei dipendenti di Oriocenter contro la decisione della direzione di tenere aperto durante le feste non blocca le attività del grande centro commerciale bergamasco. Non si segnalano chiusure per sciopero. Nella giornata del 25 affluenza alta alla ristorazione del centro commerciale e cinema preso d’assalto per vedere i film di Natale. Per la giornata del 26 apertura dalle 9 alle 22 della galleria commerciale. “Dispiace constatare che (come preventivato) nella cattolica Bergamo si seguano più agevolmente i richiami del consumismo a ogni costo, piuttosto che gli inviti di Papa e Vescovo al rispetto dei tempi del lavoro e del riposo….a Oriocenter non sono certo mancati i clienti nel giorno di Santo Stefano”. Alberto Citerio, segretario della Fisascat Cisl di Bergamo commenta i dati della giornata del 26 dicembre nel centro commerciale di Orio al Serio. “Ci piace però sottolineare che dove possibile, i lavoratori hanno optato per le feste e in misura considerevole anche per lo sciopero: ci sono catene, all’interno di Oriocenter che registrano punte fino al 100% di adesione, e negozi che hanno dovuto far ricorso a direttori anche di filiali esterne al centro per poter garantire l’apertura. Ci risulta anche che qualcuno abbia fatto ricorso a interinali, cosa proibita dalla legge per il diritto allo sciopero, e su questo valuteremo eventuali azioni di tutela. Ci dispiace infine, lo abbiamo ripetuto più volte, per i molti lavoratori con contratto a scadenza che hanno subito il ricatto del lavoro in questi giorni. Valuteremo nei prossimi giorni, insieme a FILCAMS CGIL e UILTUC UIL , quali iniziative adottare per continuare a appoggiare la protesta dei lavoratori”.