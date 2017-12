Pavia, artigianato di qualità ai mercatini di piazza Vittoria

Natale è ormai arrivato e per i ritardatari alle prese con gli ultimi regali le casette di legno allestite in piazza della Vittoria a Pavia possono essere una soluzione. Hobbistica, piccoli oggetti di artigianato, proposte curiose, oggetti in pietra dura, collane, orecchini ed anelli per tutte le tasche, ciondoli in ambra e ametista, ma anche scialli e sciarpe ricamate. I mercatini di Pavia restano fino al 28 dicembre dalle 9,30 alle 19,30.

Organizzato dall’associazione Asperta, il mercatino di Natale anima Pavia da oltre vent’anni e porta il meglio dell’artigianato italiano ed internazionale per l’abbigliamento, la casa, l’intrattenimento. Una passeggiata in centro, un aperitivo nei bar della piazza e tante bancarelle tra le quali curiosare alla ricerca di sorprese da mettere sotto l’albero.

Un’occasione, quella del Mercatino di Natale di piazza della Vittoria, che può essere anche occasione per scoprire Pavia che offre in questo periodo anche la possibilità di visitare mostre come quella dedicata al fotografo francese “Robert Doisneau Pescatore di immagini” al Broletto o ancora “L’Africa tra realtà e immaginario. La scoperta del Regno del Benin” alla Residenza Universitaria Biomedia del Collegio Universitario Santa Caterina di Pavia.