Aprica chiude il 2017 in dolcezza

Il 2017 si chiuderà in dolcezza ad Aprica dove dal 27 al 30 dicembre torna “Chocomoments Aprica” la grande festa del cioccolato artigianale promossa dal Comune in collaborazione con Chocomoments. Il centro del paese si trasformerà in un laboratorio di cioccolato a cielo aperto grazie alle tante attività previste nella Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta le fasi di lavorazione del cioccolato – dalla fava di cacao al cioccolatino finito- con il percorso di conoscenza Choco Word Educational. C’è grande attesa per la mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti – tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 e il sabato anche fino alle 23.00 – e un ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato e le deliziose sculture di cioccolato tutte da gustare. Ma le sorprese non finisco qui, perchè ci saranno degustazioni, laboratori e lezioni di cioccolato. E per i più piccoli c’è lo spazio Baby Ciok aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00).