Atm, l’app mobile si rinnova

Il nuovo aggiornamento dell’app mobile di Atm – disponibile a partire da oggi su App Store e Google Play – segna una nuova svolta tecnologica per l’applicazione che, con oltre 2.700.000 download e 60.000 user giornalieri, oggi si avvia a diventare un punto di riferimento per la mobilità a Milano grazie all’integrazione progressiva dei servizi di diversi operatori della rete di trasporti pubblici e in sharing. L’app mobile di Atm diventa una vera e propria piattaforma Mobility As A Service (MaaS), capace di accogliere nel prossimo futuro servizi come il bike sharing free floating e i taxi. Per la prima volta si potranno acquistare direttamente dalla app i ticket interurbani validi sulla M2 per Assago Milanofiori Forum, come già è possibile fare sulla M1 in direzione Rho Fiera. Lo stesso aggiornamento è rilasciato anche per GiroMilano, la versione web sul sito atm.it che ogni giorno conta oltre 40.000 utenti. Le novità principali dell’applicazione: nuova homepage con scroll verticale e personalizzabile, mappa delle auto dei primi due operatori di car sharing, piste ciclabili, partenze e arrivi di treni e voli dalle principali stazioni e aeroporti, comprese le stazioni delle linee S, sms precompilato e impronta digitale per acquisto biglietti.

La homepage è stata completamente ridisegnata per migliorare la user experience e offrire un colpo d’occhio sulle funzioni principali già all’apertura dell’app. Grazie allo scroll è possibile visualizzare la mappa con la propria posizione, le fermate e le linee nei dintorni, i campi per calcolare un itinerario, i tempi di validità dei biglietti convalidati. Sempre nella home si consultano facilmente lo stato delle metropolitane e la mappa della rete, il feed dell’account Twitter con aggiornamenti in tempo reale e gli avvisi sulle modifiche temporanee ai percorsi per lavori stradali. L’utente può personalizzare la configurazione della home, selezionando le funzioni che utilizza più frequentemente. Fanno il loro ingresso nella sezione “Intorno a me” i primi due operatori di car sharing Share’n Go e DriveNow, per i quali si visualizza auto e stato di carica del veicolo o livello del carburante, con possibilità di proseguire nella prenotazione con un semplice tap verso l’app del gestore. A seguire saranno disponibili anche gli altri operatori. Comprare biglietti dal proprio smartphone è ormai un’abitudine consolidata per tutti i passeggeri e i numeri lo testimoniano: ogni giorno sono oltre 15.000 i ticket di viaggio venduti via app e sms. Da oggi, l’acquisto dall’app con carta di credito diventa ancora più veloce: per fare login all’area biglietti e pagare con Pay Pal basta l’impronta digitale. Inoltre, nella nuova versione della app sarà possibile acquistare con carta di credito anche i biglietti interurbani validi sulla M2 per Assago Milanofiori Forum. L’aggiornamento rende più pratico anche l’acquisto via sms: basta un comando dall’app per generare un sms precompilato, pronto per l’invio. Non serve registrarsi, e il biglietto di viaggio è valido da subito. (ricordiamo che è necessario inviare l’sms sempre prima di iniziare il viaggio e, per entrare e uscire dalla metropolitana, va usato il QR code che compare dopo la convalida). La nuova mappa della app visualizza le stazioni delle linee S, le principali stazioni ferroviarie (Centrale, Garibaldi, Cadorna, Rogoredo, Lambrate, San Cristoforo) e i tre aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio, con lo stato in tempo reale di partenze e arrivi principali. Già oggi l’app visualizza la mappa delle stazioni Bikemi, con bici e stalli disponibili in tempo reale. Con il nuovo aggiornamento, tutti i ciclisti possono anche visualizzare la mappa delle principali piste ciclabili.